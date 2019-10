Festeggiati a Mandello gli anniversari di nozze di oltre 50 coppie

“Io accolgo te come sposa/sposo...e prometto di esserti fedele sempre...” La formula utilizzata anni fa da tante coppie mandellesi per il fatidico Sì è tornata d'attualità oggi, domenica 6 ottobre. Nelle parrocchie cittadine sono stati infatti festeggiati gli anniversari tondi di matrimonio, dai 5 ai 70 anni, passando per le nozze d'oro, d'argento ed altre ancora, caratterizzati da uno o più lustri di vita insieme.

Oltre cinquanta le coppie di sposi che si sono ritrovate nelle chiese della Comunità pastorale (vedi foto): da Sant'Abbondio a Somana a Sant'Eufemia ad Olcio, da San Lorenzo al Sacro Cuore a Mandello. «Tutte coppie sorrette e guidate da una fede elementare, semplice, a allo stesso tempo di grande valore» - ha sottolineato nell'omelia monsignor Giuliano Zanotta celebrante nella chiesa del centro città. Impegnati nelle celebrazioni delle messe per gli anniversari di matrimonio anche don Ambrogio Balatti e don Mario Tamola, officianti rispettivamente a Somana e Olcio. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

