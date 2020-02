Gilardoni Spa, uno spazio espositivo per ripercorrere la storia dell'azienda mandellese

«Ringrazio i collaboratori, ringrazio chi ha avuto fiducia in noi, perché tutti hanno contribuito a formare questo centro di ricerca che dà il suo apporto allo sviluppo della radiologia». Scriveva cosi su un opuscolo “Gil story” edito nel 1972, l'ingegnere Arturo Gilardoni, in occasione del 25° anniversario dalla fondazione dell'azienda.

Il complesso industriale da lui creato e voluto a Mandello del Lario, “per amore del paese natio” come amava dire, oggi guarda avanti nel suo cammino industriale produttivo grazie al nipote Marco, attorniato da una squadra di collaboratori giovani, motivati a tenere accesa quella “scintilla” che nel lontano 1933 portò il nonno a votare la sua vita supportata da studi e ricerche, all'impiego dei raggi x nel settore ospedaliero prima, nell'industria e nella sicurezza poi.

Anche la progettazione di un rifugio anti-atomico

Oggi, la Gilardoni, ubicata lungo la provinciale 72, incuneata in uno splendido contesto naturale tra monti e lago, presenta la sua storia attraverso uno spazio espositivo costituito da apparecchiature radiologiche, figlie delle prime produzioni, ai tubi radiogeni, a documenti scientifici e riviste tecniche e le testimonianze degli studi che appassionarono l'ingegner Arturo Gilardoni.

Tra le molte, negli anni Ottanta, troviamo la progettazione relativa ad un rifugio anti-atomico semplice ed economico. Uno spazio, quello allestito all'interno dell'azienda in continua espansione e aggiornamento nei contenuti, come tiene a sottolineare Marco Gilardoni che guarda anche in un prossimo futuro ad abbracciare momenti, culturali e scientifici per dare a questa area espositiva linfa sempre nuova ed accattivante.

I raggi X nell'arte

Un percorso quello della Gilardoni spa, nato nel 1947, sempre attento alle nuove tecnologie, alle esigenze dei mercati di settore, proiettato in avanti con il marchio aziendale ad evidenziare sugli impianti del controllo bagagli negli aeroporti nazionali ed internazionali la località produttiva di Mandello del Lario, all'attenzione di tutti i passeggeri. Negli spazi espositivi, al visitatore anche un settore dedicato all'impiego dei raggi x nell'arte. Radiografie di strumenti, i delicati violini e tele di quadri d'autore a testimoniare quanta la strada percorsa negli anni da questa azienda votata allo studio e alla ricerca, attualmente occupante un blocco produttivo di 21.000 metri quadrati.

Possibilità di visite

Per chi volesse conoscere queste descrizioni storico industriali la visita libera, non guidata è accessibile senza prenotazione dal lunedi al venerdi con orario 10-12 e 14-16. Per i gruppi telefonare in azienda al numero 0341-705111. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery