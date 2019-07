Mandello: nuova illuminazione, torna il cantiere in Piazza Garibaldi

Mandellesi, attenzione: il cantiere di Piazza Garibaldi tornerà a "muoversi" da martedì mattina. Inizierà, infatti, la posa dell'impianto di illuminazione inizialmente prevista per oggi, lunedì, ma rimandata per le incerte condizioni meteo. Sempre martedì saranno installati gli arredi urbani, panchine e porta biciclette.

In questi giorni la ditta che ha eseguito le pavimentazioni sta definendo, insieme a tutta la filiera dei fornitori, la soluzione tecnica, senza costi per il Comune di Mandello, in grado di eliminare il problema dello sfaldamento della copertura riscontrato in alcune zone dell'area pedonale e nella parte carrabile.

«Incrociamo le dita invece per la partecipazione al bando "Lombardia to stay" - dichiara il sindaco Riccardo Fasoli - Questa misura di regione Lombardia sostiene la realizzazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti di marketing territoriale finalizzati a incrementare l'attrattività e la competitività della destinazione Lombardia in relazione a diversi target, quali residenti, turisti, investitori».

Progetto da 90mila euro

Il comune di Mandello ha presentato un progetto che prevede: la realizzazione di un nuovo info point che andrà a sostituire la casetta in legno della Pro loco proprio in Piazza Garibaldi, oltre alla riqualificazione dell'area del monumento ai caduti (che tante polemiche ha suscitato nelle ultime settimane) con nuova pavimentazione e illuminazione. Un progetto da 90mila euro che il bando finanzierà fino all'80%.

«Questa ennesima partecipazione a un bando regionale - conclude il sindaco - dimostra la nostra attenzione al reperimento di fondi che permettano di portare avanti importanti opere in ogni settore, dal turismo alla prevenzione del dissesto geologico, senza pesare sulle casse comunali».