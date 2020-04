«Con le lezioni on line stiamo vicini agli allievi in questo periodo difficile. E la musica aiuta»

«La Scuola di musica San Lorenzo non si è persa d'animo. L'obiettivo fondamentale è agganciare gli allievi, tenerli stretti per far vivere loro la musica come un'opportunità, un valore aggiunto rispetto a ciò che sanno fare che è già molto. Suonare uno strumento è un'emozione, un elevarsi in questo momento difficile per tutti». Questo il contenuto della lettera aperta inviata ad alunni e genitori dalla dirigente Emanuela Milani, musicista con un ricco curriculum. Diplomata in flauto traverso, Milani porta oggi competenze e conoscenze all'interno di questa istituzione scolastica legata alla parrocchia. La scuola vuole rimanere vicina ai ragazzi anche a distanza - promuovendo allo stesso tempo l'impegno del "Restate a casa" - nei giorni dell'emergenza coronavirus. Per farlo, come diverse altre realtà formative del territorio, l'associazione ha deciso di promuovere la didattica online.

"Restate a casa", l'aiuto degli strumenti

Le lezioni via internet sono un modus operandi condiviso dal presidente Giuseppe Angione, dal Consiglio direttivo e da monsignor Giuliano Zanotta, primo referente di questa scuola specializzata in insegnamento musicale nelle sue varie espressioni e sfaccettature.

«Il sacerdote - riferisce Emanuela Milani - ha appoggiato fin da subito questa modalità di procedere e soprattutto è un grande sostenitore della scuola, della quale riconosce il valore dell'insegnamento impartito in modo accademico. E poi viene da una famiglia di musicisti. Il fratello è docente organista e lui stesso suona la chitarra». La didattica a distanza decisa per superare le distanze create dal coronavirus comporta - prosegue la direttrice - «Uno sforzo per tutti noi, docenti e consiglieri, sapendo che la nostra associazione è formata da volontari che interagiscono con il fine comune di tenere attiva e viva la scuola di musica, il teatro e l'oratorio con i loro fruitori e tutte le attività che ne conseguono».

I docenti della scuola

Con Emanuela Milani, i docenti della scuola di musica San Lorenzo sono: Michele Santomassimo, Alessandro Milesi, Paolo Sabadini per il pianoforte; Anna Camporini violoncello, Giacomo Coletti violino, Cecilia Luce canto moderno, Mauro Cattaneo chitarra moderna, Silvio Centamore batteria; Giancarlo Scazzabarozzi, Murat Belli chitarra classica. Tutti uniti nel segno della volontà di “Non perdersi, di stare uniti a distanza con l'arte e nell'arte... e si sa che l'arte dei suoni è qualcosa di magico che avvolge e dona sollievo in momenti difficili come questo". (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

