L'assessore del Comune di Mandello ha pronunciato il fatidico "sì"

«Il segreto e la bellezza del matrimonio stanno nella continua ricerca condivisa di cosa realizzare».

Ha preso spunto da una pagina del Vangelo di Giovanni, "Le nozze di Cana", l'omelia di don Filippo Macchi, che sabato alle 10.30 ha celebrato il matrimonio tra l'assessore alla Cultura e ai Servizi sociali del Comune di Mandello, Luca Picariello, e Sonia Zucchi, nella chiesa di San Lorenzo a Mandello del Lario.

Presenti, in una soleggiata mattina di fine settembre, le persone vicine ai neosposi fra cui gli amministratori comunali colleghi di Luca, a cominciare dal sindaco Riccardo Fasoli, così come gli amici del mondo dell'oratorio in cui Picariello si è sempre attivato come animatore.

Dopo la festa, la partenza per la luna di miele. Dove? Lontani da qui, a vivere magici momenti tutti per loro. E allora "Viva gli sposi".

