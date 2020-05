Mandello: il Mercato del lunedì è ripartito in modalità "anti Covid-19"

Prove di normalità, anche se la strada da percorrere è ancora lunga. Questa mattina, lunedì 4 maggio, Piazza mercato a Mandello è tornata a ospitare il consueto mercato settimanale, aperto per l'occasione soltanto ai banchi di generi alimentari. In tutto 17 ambulanti, numero per il quale l'Amministrazione ha disposto ingressi contingentati, in linea con le recenti norme emanate, per un massimo di 34 persone alla volta.

«È andata abbastanza bene, ci siamo organizzati nel migliore dei modi seguendo le direttive regionali - commenta il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - Abbiamo posizionato un cosiddetto "Covid-manager", ovvero un agente di Polizia locale, a controllare la temperatura corporea all'ingresso, mentre due addetti della Protezione civile hanno gestito l'entrata su Viale Medaglie olimpiche e l'uscita in Viale Marinai d'Italia».

Il numero limitato di ambulanti, circa la metà del normale, ha reso più semplice la gestione, ma queste sono le proporzioni (anche con il pubblico) per evitare assembramenti. «Almeno per un altro lunedì faremo così, poi si vedrà dopo il 18 maggio in base all'andamento della curva epidemica e delle ulteriori decisioni che verranno assunte a livello istituzionale» prosegue Fasoli.

«La risposta dei mandellesi è comunque buona»

La partenza della "Fase 2" non è stata, però, esente da problematiche. «Il fatto che dall'oggi al domani sia stata disposta la possibilità di passeggiare o praticare sport all'aria aperta ha portato in strada parecchia gente - riconosce il primo cittadino - Non è tanto un problema di pericolo di contagio, perché non ci sono stati assembramenti, ma di non rispetto delle regole poiché in troppi si fermano a sostare su panchine o per strada, cosa che ancora non è permessa. Ma in generale devo ammettere che la risposta dei mandellesi a questa ripartenza è stata buona».