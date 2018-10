Mandello, il mercato ha traslocato in Viale della Costituzione

Nuova veste per il mercato di Mandello. Una veste insolita, tra il Sacro Cuore e Viale della Costituzione (all'incrocio con Via Petrarca), ma provvisoria: il trasloco si è reso infatti necessario a causa dei lavori di riqualifica che interesseranno Piazza Garibaldi per almeno otto mesi.

C'era grande curiosità in paese per questa "rivoluzione", e un pizzico di preoccupazione da parte degli ambulanti, ma in questo primo lunedì tutto è filato liscio, come conferma il sindaco Riccardo Fasoli.

«Siamo riusciti a venire incontro alle richieste - spiega - apportando qualche piccola modifica e ospitando tutti i 63 banchi. Tutti i servizi sono garantiti, la vicinanza dei tendoni non ha reso nemmeno necessario aprire l'ombrello ai mandellesi».

Nessuna grave criticità per quanto riguarda i parcheggi. «I visitatori del mercato possono utilizzare quello di fronte alle scuole, ma attraverso Via Cesare Battisti e poi Via Manzoni è possibile arrivare in pochi minuti a quelli di Via Fratelli Pini e della stazione». Come confermato anche dal comandante della Polizia locale Mario Modica, le modifiche alla viabilità non hanno prodotto disagi rilevanti.

«I lavori a Mandello basso (nella foto sotto), se tutto filerà liscio, si concluderanno entro l'estate 2019 - sottolinea Fasoli - La riqualifica consentirà di migliorare i sottoservizi e ci regalerà una città più bella e fruibile».