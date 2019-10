Aperta a Mandello la mostra "Leonardo e l'acqua"

«Cinquecento anni non possono passare inosservati. Attratta dai suoi Codici, colpita dalla sua giovialità eterna lo ritengo un giovane permanente. Un uomo con la voglia sempre di imparare, sempre teso ad approfondire i suoi studi volti alla soluzione di problemi concreti». A tracciare il profilo personale e tecnico di Leonardo, Carmen Carabùs. Nazionalità argentina, architetto di formazione professionale da 37 anni in Italia domiciliata a Mandello, è stata lei a curare la mostra in corso nella sala polifunzionale del Lido di Mandello, dedicata al "Genio di Vinci". La sua esposizione dal titolo "Leonardo e l'acqua" è stata inaugurata ieri, venerdì 11 ottobre, e proseguirà fino a domani, domenica 13, con apertura dalle ore 10 alle ore 18.

Nella "galleria" i quadri, realizzati con la tecnica dell'acquarello «che mi consente un immediato modo di agire senza ripensamenti» - riferisce la pittrice, soddisfatta di questa personale allestita nella sua città di residenza. Tra i progetti espositivi futuri di Carmen Carabùs, spicca quello avente come soggetto principale i Castelli dell'aera sud della Francia. Intanto, questo week-end il visitatore al Polifunzionale potrà, oltre alle macchine di Leonardo, ammirare tra gli acquarelli esposti anche quadri che ispirati al Parco Adda Nord e ai luoghi deputati alle invenzioni del grande Da Vinci.

Per la cronaca, tra i primi visitatori della mostra nella mattinata di venerdi, ci sono stati i giovanissimi alunni dell'Istituto Santa Giovanna Antida di via Manzoni a Mandello del Lario. Sempre durante la prima giornata sono inoltre intervenuti gli assessori Luca Picariello (Cultura) e Franco Patrignani (Urbanistica) ritratti nella foto insieme all'artista. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione).

