Campagna "Paese Pulito": i Cinque Stelle di Mandello distribuiscono i posaceneri portatili

Il meetup di Mandello del Lario, informa tutti i cittadini ,che a partire da Domenica 25 Novembre, intende stare sempre più a contatto con i cittadini.

Al fine di perseguire tale obiettivo i suoi attivisti saranno nelle varie frazioni del paese e in strade e piazze località del “centro” e periferia del paese da Novembre fino a Febbraio secondo un calendario che ogni qualvolta verrà comunicato. Durante questo tour si raccoglieranno le criticità e proposte provenienti dai cittadini, riguardo la propria frazione.

A pari passo, il meetup promuoverà la campagna “Paese Pulito”. La campagna “Paese Pulito” ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull'abbandono dei mozziconi di sigaretta in terra. Un gesto che ha rilievi importanti sia a livelli di decoro urbano, sia ambientale. Il filtro delle sigarette è costituito principalmente da acetato di cellulosa, un materiale non biodegradabile (occorrono fino a circa 5 anni prima della completa degradazione). Nei mozziconi di sigarette rimangono intrappolate tutte le 4.000 sostanze chimiche prodotte dalla combustione del tabacco.

L’effetto provocato è un problema per la pulizia urbana: basta pensare ai mezzi di pulitura delle strade, che non hanno sufficiente capacità di trattenere i mozziconi perché facili ad incastrarsi negli

interstizi più disparati.

La combustione del tabacco comporta l’immissione nell’ambiente di oltre 4.000 sostanze chimiche pericolose :nicotina, benzene, ammoniaca, polonio-210, metalli pesanti e IPA, sostanze che possono avere effetti gravi sia per l’uomo sia per l’ambiente. Lo studio effettuato da Moriwaki et al nel 2008 ha messo in evidenza come i mozziconi siano di gran lunga la “spazzatura” più presente sulle strade cittadine. Moriwaki ha inoltre analizzato l’eluato e campioni di suolo urbano venuto a contatto con i mozziconi rilevando che nicotina e IPA vengono rilasciati in maniera significativa nell’ambiente dai mozziconi e in particolare l’arsenico comporta il superamento del limite previsto come criterio di qualità delle acque.

Moerman et al. nello studio pubblicato nel 2011 si sono dedicati all’analisi dei metalli pesanti rilasciati a seguito di lisciviazione dei mozziconi, è emerso che alcuni dei metalli pesanti intrappolati nel filtro se dilavati vengono rilasciati nell’ambiente, alcuni molto rapidamente (ad esempio Zn, Ni e Cu) e altri gradualmente (quali Fe e Mn), dimostrando in ogni caso l’elevato potenziale di inquinamento che i mozziconi possono produrre sull’ecosistema acquatico.

La Tossicità dei mozziconi è stata altresì dimostrata e calcolata da Slaughter et al. nella ricerca pubblicata nel 2011, nella quale è stata determinata la LC 50 (concentrazione letale in grado di uccidere il 50% degli animali testati) per alcune specie di organismi marini e di acqua dolce, Durante questa iniziativa saranno distribuiti gratuitamente, o su libera offerta, ai cittadini dei posaceneri portatili, comodi da tenere in tasca e dove gettare i mozziconi di sigaretta.

Di seguito le date dei banchetti dove sarà possibile trovarci e ritirare il posacenere portatile.

Domenica 25 Novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 in piazza S. Rocco in Fraz. Maggiana.

Sabato 01 Dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00 in piazza IV Novembre, fraz. Molina

Domenica 09 Dicembre dalle 9.00 alle 12.00 in piazza Italia

Sabato 16 Dicembre dalle 9.00 alle 12.00 in piazza della Repubblica

Sabato 12 Gennaio dalle 9.00 allee 12.00 in via Oliveti

Domenica 20 Gennaio dalle 9.00 alle 12 Via statale, presso Chiesa Parrochiale, fraz. Olcio

Sabato 26 Gennaio dalle 9.00 alle 12.00 piazza mons. Clemente gaddi , Fraz, Somana

Domenica 3 Febbraio dalle 9.00 alle 12.00 piazza s. Antonio Fraz. Rongio

Sabato 9 Febbraio dalle 9.00 alle 12.00 fraz,Moregallo