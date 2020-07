Pro loco Mandello: annullata la Traversata del Lario, ipotesi cinema a luglio

La Pro loco Mandello riparte dopo l'interruzione dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19. L'associazione del comune lariano sta pensando, in collaborazione con l'Amministrazione e l'assessorato alla Cultura, di organizzare una sessione di cinema all'aperto da effettuarsi nel mese di luglio.

Nel frattempo sono state chiarite le modalità di rimborso per quanto concerne la rassegna teatrale e cinematografica che ha subito lo stop obbligatorio per l'epidemia: la Pro loco rimborserà una quota relativa ai due spettacoli teatrali previsti in cartellone, il rimborso potrà essere richiesto alla sede della Pro loco negli orari di ufficio.

Per la rassegna cinematografica, si applicherà invece uno sconto sull'abbonamento della prossima sessione Autunno 2020 a chi lo aveva effettuato alla precedente.

«Siamo fiduciosi di poter riprendere a settembre con le attività regolari, almeno riguardo il cinema, nel rispetto del distanziamento sociale da applicare all'interno del Cineteatro De Andrè, che ridurrà drasticamente i posti a sedere» comunicano dalla Pro loco. «Per quanto riguarda le rappresentazioni teatrali, dovremo , in concerto con l'Amministrazione Comunale, capire se sarà o meno possibile allestire una nuova rassegna».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo spettacoli: il Covid ha danneggiato anche le manifestazioni sportive. Per la prima volta, infatti, sarà annullata la tradizionale Traversata del Lario, 25^ edizione. La Pro loco Mandello sta comunque tornando alla normalità: dai primi di giugno è stato infatti riaperto l'ufficio turistico nel viale dei Giardini: «I visitatori - concludono dal sodalizio - seppur non stranieri per il momento, sono molti, quindi uno sportello dedicato a questo settore era necessario».