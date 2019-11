Sondaggio su Facebook per chiedere ai mandellesi su quale progetto investire

Un progetto da portare avanti per la cittadinanza, insieme alla cittadinanza. E su Facebook viene lanciato così un sondaggio per decidere come impiegare le risorse, coinvolgendo in prima persona i mandellesi.

A spiegarlo è lo stesso sindaco del paese lariano, Riccardo Fasoli. «Alcune associazioni di Mandello, in collaborazione con l’Amministrazione comunale - sono le parole del primo cittadino - stanno mettendo insieme le forze per proporre alla cittadinanza un sistema di raccolta fondi, tramite il marketing sociale del progetto Valoriamo, che possa portare alla realizzazione di un progetto utile a tutta la comunità e, nel contempo, promuovere le politiche attive del lavoro della provincia grazie al Fondo Valoriamo».

Il questionario è votabile sul gruppo Facebook "Sei di Mandello se", mentre l'8 dicembre, in occasione della Mostra delle associazioni, sarà possibile esprimere la propria preferenza di persona e raccogliere tutte le informazioni utili.

Il progetto più votato, al momento, riguarda un'area fitness-ginnastica da allestire nella zona a lago, davanti al parco giochi musicale sempre a Mandello basso. Terza opzione più votata (opzioni aperta e coperta) è la piscina comunale. Meno quotate la palestra di arrampicata e la riasfaltatura della zona a lago. Naturalmente sarà necessario confrontare la fattibilità di queste ipotesi con la stima dei fondi che sarà possibile raccogliere attraverso il marketing sociale.

Per suggerimenti su progetti comuni, oppure per entrare a far parte del gruppo di lavoro, è possibile mandare una mail a marketingsociale@valoriamo.org. Per informazioni, www.valoriamo.org.