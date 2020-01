Protezione civile all'opera a Mandello per ripulire il torrente Meria

Un gruppo di sedici elementi coordinati dal responsabile Walter Mariani all'opera lungo il tratto del torrente Meria a Mandello del Lario. Parliamo dei volontari del Gruppo di Protezione Civile intervenuti nella mattinata di oggi, sabato 11 gennaio, in frazione Molina (vedi foto). Con loro anche il vicesindaco e assessore allo sport, Serenella Alippi.

Le sponde del corso d'acqua che scende dalla sovrastante Grigna sono state ripulite dalle sterpaglie che vanno ad impedire il regolare deflusso, con rischi maggiori in occasione di forti piogge che vanno ad aumentare la portata del torrente.

Il sodalizio di volontariato con sede in via Pra Magno apre le porte a chi volesse entrare a far parte della squadra che necessita di nuovi operatori per potenziare ancora di più l'importante servizio di protezione civile e prevenzione. Le operazioni effettuate nella mattinata rientrano nella normale programmazione di interventi a tutela del territorio. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery