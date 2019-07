Nove ragazzi di Mandello fanno rinascere panchine, tavoli e passamano

Due settimane di lavoro, 120 panchine levigate e pitturate, 10 tavoli, 30 metri di passamano. A questo si è aggiunta una giornata con Legambiente per la pulizia delle spiagge.

Nove tra ragazzi e ragazze di Mandello, tra i 15 ed i 16 anni, si sono resi protagonisti di un lavoro immenso per la loro comunità, grazie al progetto "Util'estate". «Siamo felicissimi del lavoro che hanno svolto, con impegno e determinazione - è il commento del sindaco Riccardo Fasoli - Speriamo possano essere di esempio per i loro coetanei e non solo: il bene pubblico è sempre più spesso considerato di nessuno, quando invece è di tutti e, quindi, di ognuno di noi. Per questo dovremmo un po' tutti tributargli maggior rispetto».

A questi volenterosi ragazzi è andato il plauso di tutta l'Amministrazione comunale di Mandello e di tutta la comunità. «Se affronteranno le sfide della loro vita con lo stesso impegno, la stessa tenacia e la stessa determinazione con cui hanno portato avanti questo progetto, arriveranno molto molto lontano - continua Fasoli - Il prossimo anno siamo sicuri che altri giovani del nostro comune cercheranno di fare ancora meglio».

