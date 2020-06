Turismo e informazioni: riaperto l'infopoint della Pro loco Mandello

Nonostante i grandi eventi in calendario tra cui la Traversata del lago di luglio siano stati cancellati, la Pro loco Mandello prova a ripartire. Lo fa con la riapertura presso i giardini pubblici della “casetta” deputata a centro informazioni. Una logistica temporanea che darà vita in seguito - come da progetti a livello comunale - ad un ufficio spazioso, sempre nella stessa zona a lago, pronto ad accogliere il turismo dei fine settimana e quello, si spera, più stanziale.

Il presidente Pro loco Rinaldo Citterio ricorda gli orari di apertura: «L'info point è attivo da ieri, sabato 6 giugno, e resterà aperto al pubblico venerdi, sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30».

Tra le ragazze che si stanno turnando presso l'ufficio abbiamo trovato Cecilia, distanziata dalla protezione in plexiglass e coperta da mascherina, pronta a rispondere alle richieste e a fornire informazioni a turisti e cittadini in transito. Pur in un'estate anomala, la Pro loco si propone al meglio nel mostrare i gioielli di casa: lago, monti, chiese e gastronomia locale. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)