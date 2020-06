Mandello: il Covid limita la Festa di San Lorenzo ma non la Fiera di San Rocco

Effetti dell'emegenza Covid-19: a Mandello saltano gli eventi legati alla Festa di San Lorenzo mentre è salvo il fierone del 16 agosto.

L'assessore e vicesindaco Serenella Alippi ha comunicato che la tradizionale Fiera di San Rocco in programma il 16 agosto si svolgerà regolarmente nonostante le incertezze dovute al periodo post-Covid-19. Saranno rispettate le linee guida di cui all'Ordinanza regionale n. 555 del 29/5/2020.

«Si procederà a un rifacimento della segnaletica orizzontale per garantire il distanziamento di un metro tra gli stalli - spiega Alippi - Siamo perfettamente consci della profonda crisi creata negli ultimi mesi, dalla pandemia da Covid 19 e la nostra Amministrazione, in piena sintonia con Governo e Regioni, vuole dare un segnale positivo di ripartenza consentendo agli operatori per il commercio sulle aree pubbliche di riprendere appieno la loro attività».

Il protrarsi dello stato di emergenza, che durerà sino a luglio, non permetterà invece di avere i tempi tecnici per la gara d'appalto della fornitura dello spettacolo pirotecnico del 10 agosto, in occasione del Santo Patrono di San Lorenzo, né per l'occupazione del suolo pubblico da destinare agli esercenti.

«Non potendo svolgersi la manifestazione, dobbiamo, nostro malgrado, annullare, per l'anno in corso, tutti gli eventi che normalmente costituiscono un corollario della stessa, compreso quindi il commercio su area pubblica» conlude l'assessore Alippi.