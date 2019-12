Scuole dell'infanzia mandellesi: a Olcio apre la sezione "primavera"

Si avvicina il periodo delle iscrizioni alle scuola dell'infanzia, previsto per il mese di gennaio, subito dopo le feste. Diverse sono le novità previste dalle scuole convenzionate del Comune di Mandello. Per il primo anno, il sistema contempla tutti i servizi da 0 a 6 anni, con rette calmierate, la previsione di riduzioni in base all'Isee famigliare.

Si parte con il servizio di asilo nido, orari flessibili con frequenza massima 7.30/18, riduzione rette in base all'Isee e possibilità di aderire alla misura Nidi Gratis di Regione Lombardia. Novità più grande il servizio di sezione primavera che aprirà i battenti presso la scuola dell'infanzia di Olcio. Doppio orario 8/13 e 8/16 per i bimbi dai 24 ai 36 mesi, con rette convenzionate e, anche qui, riduzioni in base all'indicatore economico equivalente.

Le scuole dell'infanzia monosezione hanno poi deciso di offrire, a pagamento, un servizio prolungato in base alle eventuali esigenze delle famiglie a partire dalle 7.30 e dalle 16 alle 17.

«Nella locandina da noi diffusa (allegata sotto, ndr) - spiega il sindaco Riccardo Fasoli - un quadro completo del sistema 0-6, risultato importante raggiunto dalla nostra Amministrazione in collaborazione con le strutture convenzionate presenti sul territorio che garantiscono, da sempre, grande professionalità e attenzione ai nostri piccoli».