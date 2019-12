Applausi al "De Andrè" per cantanti e musicisti della Project Rock School

“Buon Natale, Felice anno” le parole d'ordine al centro della serata al cineteatro De Andrè di Mandello del Lario, venerdi 20 dicembre. Un messaggio augurali veicolati dalla musica, la vera buona musica portata in scena dalle band dei laboratori della Project Rock School del comune rivierasco con studenti e insegnanti della "consorella" omonima ubicata nel territorio di Olginate.

I protagonisti dello spettacolo musicale

Entrambe le scuole sono di emanazione e derivazione comunale, e contano all'attivo 180 allievi guidati da 24 docenti. Sotto i riflettori del teatro mandellese, si è tenuta l'esibizione dei gruppi che hanno conquistato gli applausi del pubblico. Eccoli in ordine di apparizione: 1) Sensa pietà. Band che vanta il più giovane batterista, quattordicenne figlio d'arte, Sebastiano Arnoldi. Il padre Fulvio è il poli-strumentista di Francesco Renga. 2) The Cabs e i locali 3) Belting Pot della School mandellese reduci dalla registrazione del cd presso i mitici studi Abbey Road di Londra, dove incisero i Beatles. Spazio al De Andrè anche agli ospiti. Rebecca, Stefania, Sara e Alba reduci dal Concorso canoro "Orizzonti di Speranza". E poi ancora gli insegnanti di Olginate, Elia Ambrosioni, Matteo Motta, Andrea Castelli, Simone Riva e Roberto Zimmerman. Mandello con Lorenzo Dell'Oro, Guido Faggi, Giuseppe Pascale, Samuele Radaelli, Franco Giaffreda. Docenti e allievi hanno dato sul palco del De Andrè grande prova di professionalità unita alla passione per la musica e gli strumenti che la rendono viva.

Soddisfazione per il direttore delle due unità scolastiche, Stefano Marzocchi unitamente al vice sindaco Serenella Alippi per questa crescita esponenziale delle due scuole sia in termini di partecipazione che di qualità. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)



