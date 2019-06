Parchetto di Belledo: terminato l'intervento di manutenzione straordinaria

E' terminato, come da programma, il previsto intervento di manutenzione straordinaria effettuato all'interno delll'area cani del parchetto di via Monsignor Polvara a Belledo, chiuso dallo scorso venerdì 14 per permettere il regolare svolgimento delle operazioni. Oggetto delle lavorazioni è stata la sistemazione dell'area e la sostituzione della recinzione esterna.

FOTO | Intervento al parchetto di Belledo

