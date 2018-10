Manutenzione straordinaria della pavimentazione, restringimenti sulla SS36

Per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, Anas informa che sono state prorogate fino al 23 novembre le limitazioni lungo la Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga" nelle province di Milano, Monza-Brianza e Lecco.

In tratti saltuari compresi tra il km 8,555 e il km 49,500 continueranno a essere attivi restringimenti in entrambe le carreggiate, mediante la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso, nella sola fascia oraria notturna compresa fra le ore 22 e le ore 6, esclusi i giorni festivi.

Lungo il tratto oggetto del provvedimento il limite di velocità è fissato a 50 km/h.

Anas, società del Gruppo Fs Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "Vai" di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148.