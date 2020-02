"Manzoni nel cuore", anche una dolce iniziativa per San Valentino

Sabato 8 febbraio è stata inaugurata, con una grande partecipazione di pubblico, la mostra "Manzoni nel cuore", ospitata a Palazzo delle Paure a Lecco fino al 13 aprile.

Completa la mostra un ricco calendario di iniziative che prendono il via da questa settimana. Innanzitutto, le prime visite guidate a cura dell'Associazione Tracce in programma per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio. Sempre venerdì 14 e sabato 15, in occasione di San Valentino, a tutti i visitatori saranno offerti dei cioccolatini Icam. Sempre Domenica 16 febbraio, alle 15, è in programma la conferenza "Memorie manzoniane in Valsassina" con relatori Marco Sampietro e Angelo Borghi.

Si passa poi a sabato 22 febbraio, ore 15, per la speciale “Visita e concerto sul pianoforte di Errico Petrella” (autore della versione operistica de I Promessi Sposi - 1869). L’evento è con posti limitati. Costo comprensivo di visita e concerto: 20 euro. Per aderenti FAI: 15 euro. Per iscrizioni: lecco@delegazione.fondoambiente.it

Infine, domenica 23 febbraio alle ore 15 è in programma la conferenza “Enrichetta Blondel e Teresa Stampa: le due mogli di Alessandro Manzoni" a cura di Jone Riva (Casa Manzoni di Milano).

Gli organizzatori

La mostra “Manzoni nel cuore” è promossa dall’Associazione Bovara in collaborazione con il Comune di Lecco, il Centro Nazionale Studi Manzoniani Casa Manzoni di Milano e Leggermente. Il progetto, patrocinato dalla Delegazione Fai di Lecco, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e Res Musica, è stato realizzato con il contributo di: Agomir, Assiteca, Big Insurance Brokers, Cattaneo Paolo Grafiche, Formaggi Ciresa, Camera di Commercio di Como e Lecco, Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, Deutsche Bank, Eticont Packaging, Icam, Banca Mediolanum.

Gallery