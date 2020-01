Barriere architettoniche: in centro Lecco scatta il monitoraggio

Dopo la mappatura effettuata lo scorso anno nel rione di Castello (vedi mappa allegata) e le proposte progettuali illustrate alla commissione consiliare I "Opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano, viabilità" funzionali alla redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, il Comune di Lecco ha fatto partire proprio in questi giorni anche il monitoraggio del centro a cura degli studenti delle classi V dell'istituto di istruzione superiore Medardo Rosso/Istituto tecnico per geometri "G. Bovara" di Lecco.

L'impegno degli studenti si inserisce nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto, ex alternanza scuola/lavoro) attivati in seno alla collaborazione in atto tra il Comune di Lecco e Peba onlus funzionali alla stesura del piano, il tutto sotto la supervisione dell'architetto Andrea Ferretti dell'associazione e dell'architetto Augusto Butta, già insegnante dell'istituto tecnico, nonchè dei professori dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Gallery