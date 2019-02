È "Liquido" il nuovo singolo di Mara Bosisio, la cantautrice lecchese si ispira al sociologo Bauman

“Liquido” è il nuovo singolo di Mara Bosisio, la giovane cantautrice di origini calolziesi ora residenta a Milano, già autrice di altre canzoni e performance musicali di successo. “Liquido” prende ispirazione dal concetto di “società liquida” del sociologo polacco Zygmunt Bauman.

In questo “flusso di coscienza” della cantautrice, spontaneo come una chiacchierata con un amico di fronte ad un bicchiere, vengono snocciolate tematiche complesse quali la crisi dei valori dell’essere umano, l’individualismo sfrenato, l’irrequietezza d’animo e l’incapacità di “sentire”.

«In una società dove - come diceva Bauman - “l’incertezza diventa l’unica certezza”, emerge il desiderio di rompere gli schemi, prendere il timone della propria vita tra le mani e fare inversione di rotta, per ritornare alla semplicità delle cose reali - commenta Mara - I riferimenti al mondo dell’acqua e agli elementi liquidi sono numerosi all’interno di questo lavoro, e vanno a creare un perfetto filo conduttore tra il videoclip, il testo della canzone e l’arrangiamento, quest’ultimo a cura del producer Sam Lover».

Prima di “Liquido” l’ultima fatica di Mara era stata “Lucciole”, un brano con già oltre 50.000 visualizzazioni su Youtube in poco tempo, nel quale la cantautrice era riuscita a fondere sapientemente lo stile della musica moderna con le sonorità della pop music anni Ottanta e Novanta.

Il curriculum di Mara: le collaborazioni con Gatto Panceri e Francesco Facchinetti, il successo a Venezia

Nata a Lecco, calolziese di origine e milanese di adozione, Mara Bosisio muove i primi passi nel mondo della musica fin dalla tenera età aprendo concerti di artisti rinomati come Gatto Panceri, Mino Reitano, Little Tony e Francesco Facchinetti.

Approfondisce gli studi musicali in diverse accademie qualificate di Milano che le permettono di calcare palchi importanti e di partecipare a due tournée Nazionali degli spettacoli “Stand Up! A Gospel Revolution” e “Stand Up! The New Revolution” entrambi prodotti dalla star internazionale dell’house-gospel CeCe Rogers. Nel 2013 pubblica il suo primo album di inediti dal titolo “Nessun dialogo“, disponibile su iTunes, Spotify, e Digital Stores e successivamente collabora con diversi artisti del panorama musicale emergente italiano. Nel 2015 partecipa alla realizzazione della colonna sonora per il cortometraggio ”30 dosi” per la regia di Valentina Gala che si aggiudica il Leone d’Argento al Festival Internazionale di Venezia. Nell’autunno dello stesso anno, viene selezionata come cantante/musicista per affiancare Max Cavallari (Fichi d’India) nella tournée teatrale dello spettacolo “Stasera sono Fico!“. Per Mara il 2016 si apre con la pubblicazione del singolo “Io“. Nella primavera del medesimo anno viene selezionata dalla Just Entertainment per esibirsi durante il grande evento targato “Uefa Champions Festival” in previsione delle finali calcistiche, sul palco principale all’interno del Castello Sforzesco.

Nella primavera del 2017 affianca Francesco Sole come cantante/chitarrista nell’inStore Tour del suo Libro #TiVoglioBene e con lui duetta nel singolo “Sei la mia notifica preferita” pubblicato durante l’estate del 2017 su YouTube, iTunes e in tutti i Digital Store. In chiusura dello stesso anno, pubblica il nuovo singolo “Mi fa sentire” e partecipa alla conduzione televisiva del programma “Arrivano in nostri 3.0” per il canale Vuemme del digitale terrestre, in qualità di Veejay al fianco di Silver e Andrea La Greca.

Molto apprezzati i brani firmati da Mara cantautrice. Allo stesso tempo la giovane artista ha realizzato video e riproposto con successo anche le cover di altri celebri autori, come Rino Gaetano (A mano a mano), Vasco Rossi (Sally), The Giornalisti (Riccione) e Jovanotti (Fango), solo per fare alcuni nomi.

Gallery