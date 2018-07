Lecco protagonista sul piccolo schermo: le telecamere di Marcopolo in città

Le telecamere di Marcopolo Tv, canale 222 del digitale terrestre, hanno fatto tappa a Lecco per effettuare alcune riprese per una puntata della trasmissione Weekend, che andrà in onda mercoledì 18 luglio alle 20.30 ealle 00.40, giovedì 19 luglio alle 8.00 e alle 14.00.

La troupe, guidata dalla giornalista Erika Mariniello, è stata supportata dall’Infopoint di Lecco ed è stata accompagnata nel suo “viaggio” dalla guida Donato Moretti.

Partendo dalla Basilica di San Nicolò, la troupe ha attraversato le piazze del centro, sostando davanti al monumento di Alessandro Manzoni, per poi proseguire fino a Pescarenico per una chiaccherata con Ceko il pescatore e una visita al borgo dei pescatori citato nel romanzo I Promessi Sposi.

Il “viaggio” è proseguito con un’uscita in motoscafo, messo a disposizione da Taxi Boat Lecco, per ammirare la città dal lago e si è concluso con una salita in funivia ai Piani d’Erna, grazie alla disponibilità di Imprese Turistiche Barziesi S.p.A., per godersi la vista della città e del lago dal balcone di Lecco.

«Siamo stati contattati dalla giornalista che ha espresso il desiderio di effettuare alcune riprese s - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi - Abbiamo accolto volentieri la richiesta in quanto importante occasione per promuovere il territorio a livello nazionale. Un ringraziamento particolare alla guida Donato Moretti, al Decanato di Lecco, a Ceko il pescatore, a Taxi Boat Lecco e a Imprese Turistiche Barziesi S.p.A. per la loro disponibilità durante le riprese».

Gallery