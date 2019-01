Marketing, inglese, food cost e tanti altri: presentati i corsi di Confcommercio

Il calendario dei corsi di formazione di Confcommercio Lecco si arricchisce di nuove proposte per l'anno 2019, studiate e organizzate dall'associazione e dal Cat Unione Lecco, la società di formazione e di consulenza di Confcommercio Lecco. A illustrare il catalogo dei corsi organizzati quest'anno sono stati il vicepresidente di Confcommercio Lecco e presidente del Cat Unione, Angelo Belgeri, il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e la responsabile dell'Area Formazione dell'associazione, Chiara Silverij.

«Questo momento di presentazione del catalogo corsi è molto importante per noi - ha esordito il direttore Riva - Dietro a questo prodotto ci sono la progettazione e il lavoro della struttura. Anche in anni difficili il Cat è cresciuto come numeri e come fatturato, in un mercato dove c'è sempre più competizione, offrendo percorsi per le imprese, per i lavoratori e per i cittadini. Questi risultati testimoniano che la consapevolezza e la sensibilità verso la formazione sono in crescita: sta passando sempre più il concetto della loro centralità per chi fa impresa e per chi lavora».

«L'attenzione data dalla associazione alla formazione è massima - ha evidenziato Angelo Belgeri - Lo scorso anno abbiamo organizzato 167 corsi che sono stati frequentati da 2.300 persone. Il dato dimostra come la capacità di erogare corsi da parte della nostra realtà sia a livelli molto alti. Le aziende hanno due problematiche: la quotidianità e la complessità. Riuscire a coniugarle, erogando formazione mirata per permettere di acquisire nuove competenze, è fondamentale per migliorare le performance aziendali. L'aggiornamento è sempre più centrale e passa necessariamente da una formazione di qualità, capace di andare incontro alle esigenze dell'imprenditore e del lavoratore. Ma come Cat, consapevoli anche della responsabilità sociale che abbiamo operando sul territorio, promuoviamo corsi aperti ai privati cittadini».

Chiara Silverij ha quindi messo in evidenza: «I risultati raggiunti in questi anni ci rendono pronti per un nuovo progetto formativo. Per il 2019 abbiamo tenuto in considerazione i successi dello scorso anno e aggiunto undici nuovi percorsi, certi che potranno contribuire al rafforzamento delle competenze degli operatori del terziario e del turismo della provincia di Lecco».

Un proposta formativa a 360° per supportare lo sviluppo del nostro territorio: Marketing Digitale, Inglese, Food cost, Comunicazione interna e clima aziendale, Vetrinistica, Il passaggio generazionale, Franchising, Paghe e Contabilità, Organizzazione di eventi sono alcune delle proposte progettate per il 2019. Importante anche il dato relativo ai percorsi formativi rimborsati per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo: nel 2019 ci saranno 14 corsi rimborsati al 50% e 3 al 100%. Per ulteriori informazioni sui corsi di formazione e per le iscrizioni contattare Confcommercio Lecco - ufficio Formazione - telefono 0341 356911.