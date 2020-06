Duemila mascherine dal Governatorato Cinese alle case di riposo della provincia di Lecco

La Cina è vicina agli anziani lecchesi. Ben 2.000 mascherine chirurgiche anti Covid sono state infatti donate dal Governatorato Cinese alle case di riposo della provincia di Lecco.

L'operazione è nata nell’ambito dell’iniziativa “La cultura del Bambù e la cultura dell'Ulivo si incontrano... ", promossa da Aiccre (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa Federazione Lombarda) in collaborazione con Fipi (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale) e Iccx (Centro per l'interscambio e lo sviluppo culturale Italia-Cina). Sean White, presidente di Iccx, ha dato impulso all'iniziativa sostenuta anche da Regione Lombardia, senza dimenticare l'importante ruolo di Uneba che ha provveduto ad assegnare alle RSA del materiale ricevuto.

A tal proposito questa mattina si è svolto un incontro presso gli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco, a cui hanno partecipato Franco Massi (presidente nazionale Uneba), Roberto De Capitani (presidente provinciale Uneba), Virginio Brivio (sindaco Lecco), Luciano Valaguzza (presidente Aiccre), Piercarlo Borgongelli (vicepresidente Fipi), Sean Withe (presidente Iccx) e Walter Pistarini (vicepresidente Iccx), oltre a Giuseppe Canali (presidente Istituti Airoldi e Muzzi) e a Fausto Sanvito (direttore Istituti Airoldi e Muzzi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sean White, presidente del Centro per l'interscambio culturale Italia Cina, è molto legato alla Città del Manzoni

Va segnalato come il presidente Sean White sia molto affezionato alla città di Lecco in quanto suo primo luogo di residenza al suo arrivo in Italia per studio: e proprio a Lecco si è incontrato con la letteratura italiana grazie al Manzoni e quindi è diventato un grande divulgatore della cultura Italiana in Cina.

Gallery