Medico lecchese spiega i benefici di frutta e verdura su Rai Uno

Mese di agosto in compagnia del dottor Marco Missaglia quello della mattina di Raiuno. I consigli nutrizionali del medico lecchese - residente a Mandello - specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia trovano spazio in queste giornate estive all’interno della trasmissione "Tuttochiaro" in diretta ogni mattina dalle 10.30 alle 11.30 dagli studi televisivi di Saxa Rubra.

È prevista la partecipazione con una puntata ogni settimana nella il dottor Missaglia illustra i benefici per la nostra salute di verdure e frutti dell’estate come anche di alimenti stagionali di questo periodo.

Il programma che sta andando molto bene a livello di ascolti, risulta molto vario e impreziosito dalla presenza di ospiti famosi del mondo dello spettacolo e della cultura. Molto apprezzato anche il lavoro della conduttrice Monica Marangoni giornalista brillante e simpatica che intervista il medico mandellese per conoscere le curiosità sui cibi dell’estate.

Il prossimo appuntamento è per domani, venerdì 16 agosto. In questa occasione Missaglia parlerà al pubblico televisivo non solo dei benefici di frutta e verdura, ma anche delle proprietà di un altro alimento sano e nutriente: il miele.

