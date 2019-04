Cambio appalto al servizio mensa de "La Nostra Famiglia": lavoratori salvaguardati

Cambio appalto alla mensa de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Dal 2007 il servizio è affidato ad aziende esterne e il prossimo 13 maggio ci sarà il cambio di gestione. Per i 25 lavoratori (e per gli utenti) non ci saranno modifiche negative. Lavoreranno infatti lo stesso numero di ore e non perderanno le tutele. A renderlo noto in un comunicato è la Cgil di Lecco, che giudica positivamente l'accordo.

«Siamo riusciti a mantenere l’articolo 18 per i 25 lavoratori della mensa, che preparano circa tremila pasti al giorno - afferma Diego Verdoliva, funzionario Filcams Cgil Lecco -. Per tutti i dipendenti verranno applicate le norme precedenti al Jobs act. Questo per noi è davvero un ottimo risultato». Il perché, sempre secondo il sindacato di via Besonda, è presto detto. «Ricordiamoci sempre che il Jobs act ha eliminato la reintegra e nei cambi appalto prevede l’azzeramento dell’anzianità di servizio, quindi un peggioramento delle condizioni in caso di licenziamento». In questo caso invece non sarà così.