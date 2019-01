Merate, si cercano associazioni per realizzare e gestire un gattile

Il Comune di Merate sonda la cittadinanza per raccogliere eventuali candidature a realizzare e gestire una struttura destinata a gattile.

L'Amministrazione Comunale meratese intende infatti concedere in uso un terreno in Via della Casa Rossa (distinto al catasto al foglio 8 del c.c. di Merate mappale 4626) per una superficie complessiva di 870 metri quadri. Il terreno verrà concesso esclusivamente per la realizzazione e la gestione di una struttura destinata a gattile.

La giunta del sindaco Andrea Massironi, con la delibera n° 161 dello scorso 13 novembre 2018 aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ora, invece, pubblica un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse alla concessione dell'area della Casa Rossa per quindici anni dalla stipula della convenzione.

Naturalmente l'iniziativa si rivolge a cooperative, associazioni e organizzazioni di volontariato. Il regolamento prevede la realizzazione di una struttura con box per l'ospedalizzazione dei gatti, e un rifugio per la custodia di un numero di animali variabile a secomda dello spazio disponibile.

Le attività richieste al gattile

Queste le attività che verranno svolte all'interno del gattile: assicurare il ricovero di gatti in difficoltà, non di proprietà nota, in genere dopo gli interventi di pronto soccorso finalizzati alla stabilizzazione perché ritrovati feriti o gravemente ammalati, al fine di garantire loro il proseguimento delle cure e delle terapie e il loro mantenimento, quando necessario, in strutture comunque protette e adeguate allo scopo per un periodo di tempo congruo alle specifiche necessità del singolo soggetto; facilitare l'affido dei soggetti ristabiliti, se non già appartenenti a colonie feline formalmente censite nelle quali, in tal caso, andranno ricollocati; consentire per i gatti che non appartengano a colonie feline censite, comunque ormai ristabiliti e per i quali non sia stato ancora possibile giungere ad affido, una soluzione diversa dall'immissione nella colonia felina più vicina al punto dell'avvenuto ritrovamento del soggetto garantendogli così la possibilità di trovare rifugio e sostentamento in una struttura comunque protetta, in un habitat idoneo ma diverso da un "gattile" propriamente detto (le cosiddette oasi feline).