Dopo la Grignetta il Grignone, Messner in visita alle montagne lecchesi

Reinhold Messner alla scoperta delle Grigne. Il grande alpinista di fama mondiale che in passato ha conquistato molte vette tra cui l'Everest, è stato questa volta conquistato dalle montagne lecchesi.

Ieri, venerdì, Messner ha fatto un'escursione in Grignetta e oggi si è ripetuto sul Grignone, a quasi 2.500 metri d'altezza. Al rifugio Brioschi Messner è stato immortalato in una foto insieme al rifugista Alex Torricini e a Claudio Ghezzi, salito in vetta oltre cinquemila volte (sopra l'immagine tratta da FB). Il celebre alpinista, salito da Pasturo, ha anche assaggiato la birra artigianale realizzata proprio per i rifugi Brioschi e Rosalba.

Durante la gita Messner ha fatto tappa anche al rifugio Pialeral dove si è intrattenuto con alcuni operatori (foto sotto) per un aperitivo ed è stato riconosciuto dai tanti escursionisti presenti. Dopo il saluto agli amici lecchesi, il ritorno a valle.

