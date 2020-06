A Perledo partono le opere di metanizzazione

A Perledo parte la metanizzazione. Grazie alla lungimiranza degli amministratori di Lario Reti Holding e ai cambiamenti societari avvenuti, grazie all'importante impegno profuso dall'Amministrazione Comunale di Perledo, sono stati creati i presupposti per un piano di metanizzazione del territorio, così oggi il Comune può dare il via ai lavori di metanizzazione, opera attesa da anni da tutti i perledesi.

Il progetto è già pronto per tutto il territorio comunale e il primo intervento sarà la costruzione di una centralina a Riva di Gittana. Sfruttando poi un tratto di tubazione già predisposta in precedenza, in Via Del Verde si porterà il metano dapprima a Gittana quindi a Regoledo e all'Istituto Sacra Famiglia per poi proseguire sulla strada di Via Della Cava Alta per giungere a Perledo e così alle altre frazioni.

Come ha spiegato l'Amministrazione comunale, per non creare disagio ai turisti, i lavori inizieranno a settembre. Nei prossimi giorni, con modalità che verranno successivamente indicate, si chiederà alla popolazione di esprimere il proprio interesse all'allacciamento alla rete di distribuzione del metano e ciò al fine di raccogliere informazioni utili e necessarie per la società ai fini della programmazione delle zone del territorio a cui dare la precedenza degli allacciamenti.

«La metanizzazione per il nostro territorio è un'opera importantissima, sia per l'impatto del contenimento dei costi del riscaldamento che per l'effetto dell'utilizzo di una energia pulita - spiegano gli amministratori perledesi - Tutti ne avranno beneficio. Mentre l’opposizione è impegnata a sollevare inutili polveroni, finalizzati a convenienze politiche personali, c'è una Amministrazione che vuole distinguersi e dissociarsi da queste inutili polemiche, per continuare a lavorare con concretezza e con i fatti per il bene della propria comunità. Sono i fatti che contano e non le parole».