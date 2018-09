Eleonora, bellezza ballabiese in lizza per "Miss Comuni fioriti"

Una govane bellezza ballabiese in lizza per il titolo di "Miss Comuni fioriti 2018".

Dopo il successo ottenuto l'anno scorso, con il riconoscimento dei "2 fiori" e l'inserimento nel prestigioso catalogo nazionale con una pagina dedicata, Ballabio torna a competere nell'ambito della kermesse dei Comuni Fioriti, partecipando, questa volta, anche al concorso "Miss Comuni fioriti 2018".

Se nella precedente edizione della competizione organizzata da Asproflor i portabandiera di Ballabio erano stati gli alunni e le famiglie della scuola primaria Fantasia, con una composizione floreale realizzata all'ingresso dell'istituto scolastico, quest'anno i colori ballabiesi saranno difesi da una giovane e bella barista.

Si chiama Eleonora La Rosa, ha 22 anni, è una ragazza molto conosciuta a Ballabio dove risiede e lavora, e sfiderà le altre miss delle località italiane che partecipano al particolare concorso di bellezza, con cerimonia finale a Bologna sabato 10 novembre, nel contesto di una importante manifestazione fieristica internazionale.

«Ringrazio Eleonora - commenta il sindaco Alessandra Consonni - alfiere di Ballabio in questa simpatica competizione: una ragazza che, in paese, tutti apprezzano per la simpatia e le qualità non solo estetiche. Un grande in bocca al lupo da parte mia e di tutti i ballabiesi. E ringrazio anche i concittadini che, mai come in questa estate, sono entrati nello spirito dell'appartenenza ai Comuni Fioriti, regalando ai concittadini e ai turisti colori e bellezza, senso dell'accoglienza, della cura e dell'amore per il territorio, abbellendo in gran numero finestre, balconi e giardini con piante e fiori. Concludo, infine, ringraziando di cuore i generosi che hanno offerto piante e fiori al paese, a cominciare da quelli che hanno adornato i davanzali di tutte le finestre del Municipio, continuando così la bella consuetudine che, in questi ultimi anni, ha permesso di abbellire con piante e fiori aiuole e piazze della nostra amata Ballabio».