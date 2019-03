Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono numerosi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA COL DI LANA, sul marciapiedi all'altezza del civico 14, parziale restringimento per lavori di posa specchio parabolico, l'1 aprile (Impresa Rigamonti Antonello di Calolziocorte per conto di privati);

SS. 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA, gallerie "Attraversamento di Lecco" e "San Martino" totale chiusura in carreggiata nord da uscita Lecco Bione a ingresso Lecco Orsa dalle ore 23 dell'1 aprile alle 5 del 2 aprile e in carreggiata sud da uscita Lecco Malgrate a ingresso Lecco Valsassina dalle ore 23 del 2 aprile alle 5 del 3 aprile (ANAS di Milano);

VIA MAZZUCCONI, tratto compreso tra il civico 70 e il corso Monte San Gabriele, totale chiusura dalle ore 8.30 dell'1 aprile alle 18 del 21 aprile per lavori di manutenzione e messa in sicurezza del muro di recinzione (Impresa Corti Giovanni Luca di Sirone per conto di privati);

LUNGO LARIO PIAVE, tratto dalla località Caviate, parziale restringimento per lavori di alimentazione linea di illuminazione pista ciclabile, dall'1 al 5 aprile (Impresa Cidieffe Costruzioni di Colico per conto di Anas);

VIA QUARTO, dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

PIAZZA XXV APRILE, dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA ROVERETO, dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA NINO CASTELLI, dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

CORSO MATTEOTTI, intersezione piazza Carducci e via Don Pozzi, dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA GRADO dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA CASSINO dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA CALDONE dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

LOCALITA' CA' BINDA dall'1 al 5 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di misura per protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA SPREAFICO, tratto all'altezza del civico 6, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa il 5 aprile (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 7 aprile;

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.