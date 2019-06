Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

Temporanea sospensione della circolazione sul percorso interessato dalla biciclettata dalle 11 alle 12 di domenica 2 giugno sul seguente percorso: viale Turati – vie Palestro – Montanara – Pasubio – Milazzo – Ai Pini - Bersaglio – Montebello – Aldo Moro – De Gasperi – Santo Stefano – Stelvio – Dell’Abbadia – lungo Lario Piave – Viale Capodistria – via Spirola – Belvedere – Nino Bixio - Sirtori – Torri Tarelli – piazza Stoppani – lungo Lario Cadorna – lungo lario IV Novembre – vie Capodistria – Trento – viale Turati – piazza Cappuccini (Parrocchia di San Francesco);

VIA PONTE ALIMASCO, tratto all'altezza dei civici 20 e 22 parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione sul marciapiedi in asfalto e messa in quota cordoli esistenti dal 3 al 7 giugno (Impresa Corti Costruzioni srl di Galbiate);

VIA MAZZUCCONI, tratto compreso tra il civico 73 e corso Monte Ortigara, totale chiusura dalle 8.30 alle 18 del 4 giugno per rifacimento pavimentazione in asfalto (Impresa Corti Giovanni Luca di Sirone per conto di privati);

VIA PLINIO, tratto da via Mentana a via Linneo e VIA LINNEO, tratto dal civico 4 a via Plinio totale chiusura dal 5 al 28 giugno per lavori di rifacimento rete idrica di circa 100 mt. (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

PIAZZA MAZZINI, tratto compreso tra p.za Manzoni e via Carlo Cattaneo, totale chiusura dalle 15 alle 22 del 7 giugno per svolgimento manifestazione Lazzoduro 2019 (Moto Velo Club lecco 1922);

8° CHALLENGER MASTER LECCO - 4° prova - Lecco - Versasio temporanea sospensione della circolazione sul seguente percorso: dalla Località Canto alla Località Versasio (piazzale funivia Piani d’Erna) dalle 14.30 alle 17.30 di sabato 8 giugno competizione ciclistica sportiva su strada (Associazione Sportiva Dilettantistica Pedale Lecchese).

