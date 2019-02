Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città per questa settimana che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA AI POGGI, tratto all'altezza del civico 60, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete elettrica, dal 4 al 6 febbraio (Impresa Rigamonti Srl di Lecco per conto di privati);

VIA ZELIOLI, tratto all'altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di rinnovo rete gas + isolamento, dal 4 all'8 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA TRENTO e VIA GRADO, parziale restringimento per lavori di inserimento valvola, dal 4 all'8 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA PER ERNA (sentiero) dal 4 al 6 febbraio parziale restringimento per lavori di allacciamento enel (Impresa Gritti Severino per conto di privati);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto all'altezza del civico 4 (zona Hotel Alberi) proroga parziale restringimento dal 4 al 5 febbraio per lavori di realizzazione allaccio rete acque bianche in via Cornelio nell'ambito dei lavori di ampliamento degli Uffici a servizio del Tribunale di Lecco (Impresa Notarimpresa spa per conto del Comune di Lecco);

VIA PLAVA, tratto all'altezza del civico 2, parziale restringimento per lavori di abbassamento tratto di marciapiedi per accesso carraio, dal 6 al 12 febbraio (Impresa Carenini Franco di Pasturo per conto di privati);

VIA PAOLINO DEI MORTI, tratto all'altezza del civico 9 parziale restringimento per lavori di rinnovo derivazione di utenza acqua dal 6 al 7 febbraio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA LEONCAVALLO, tratto all'altezza del civico 9, totale chiusura per lavori di rinnovo derivazione di utenza acqua, il 7 febbraio (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA DI VITTORIO, tratto all'altezza del civico 7, parziale restringimento l'8 febbraio per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa).

Per maggiori informazioni: Servizio viabilità - 0341 481233, Servizio manutenzione - 0341 481372.