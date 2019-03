Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono davvero numerosi gli interventi programmati in città per la settimana alle porte che comporteranno riflessi sulla viabilità. Le riportiamo di seguito.

VIA MAGNODENO, presso condominio Villa Gardenia, il 4 marzo parziale restringimento per lavori di posa specchi parabolici (Impresa Color Project Srls di Introbio per conto di privati);

VIA PER ERNA, tratto all'altezza del civico 5/C, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione in terra battuta, pietre e rocca, dal 4 al 9 marzo(Impresa Gritti Severino di Lecco per conto di privati);

VIA TONIO DA BELLEDO, tratto all'altezza del civico 9/a parziale restringimento per lavori di formazione passo carraio, dal 4 al 5 marzo (Impresa EdilRosa di Carenno per conto di privati);

VIA DE GASPERI lavori di riparazione chiusino e lavori di opere protezione impianti gas in parziale restringimento dal 4 all'8 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA MASACCIO lavori di opere protezione impianti gas in parziale restringimento dal 4 all'8 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA VARIGIONE lavori di opere protezione impianti gas in parziale restringimento dal 4 all'8 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIALE BRODOLINI lavori di opere protezione impianti gas in parziale restringimento dal 4 all'8 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA CARLO PORTA lavori di opere protezione impianti gas in parziale restringimento dal 4 all'8 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA TORRICELLI, tratto all'altezza del civico 25, lavori di rinnovo presa gas più isolamento in parziale restringimento dal 5 al 6 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl) ;

VIA GERENZONE, tratto antistante il civico 14, parziale restringimento per lavori di posa specchio parabolico, dal 5 al 6 marzo (Impresa F.lli Castelli Snc di Calolziocorte per conto di privati);

VIA SETTALA, tratto all'altezza del civico 12, lavori di isolamento presa gas in parziale restringimento il 5 marzo (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

"CARNEVALONE 2019": sabato 9 marzo, dalle 8.30 alle 19 totale chiusura di via De Gasperi oltre alla totale chiusura del percorso interessato dal passaggio della sfilatadalle 13.30 alle 18 e precisamente: p.za Cappuccini, v.le Turati, via Col di Lana, tratto compreso tra viale Turati e via Parini, via Parini, via Ongania, via Resinelli, l.go Montenero, via Volta, via Cavour, p.za Garibaldi, p.za Mazzini, p.za Manzoni, v.le Dante, controviale e tratto compreso tra via Digione e via F.lli Cairoli, via Marco d’Oggiono, via Sassi (LTM e Comune di Lecco);

"RANDOLARIO 2019" che prevede la sospensione temporanea della circolazione veicolare su tutte le strade di competenza interessate dal transito dell'escursione ciclistica amatoriale, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, durante l’arco orario compreso tra le 8 e le 9.30 di domenica 10 marzo - con partenza dall’oratorio di Maggianico, si dirigerà verso Malgrate, percorrendo le seguenti vie: corsi Emanuele Filiberto, Carlo Alberto, Martiri della Liberazione, via Amendola, ponte Azzone Visconti (Club Bike Team Formaggilandia 2 di Malgrate).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.