Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA PASCOLI, dalle ore 8 alle 18 di venerdì 2 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione stradale (Impresa Vitali spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA GIUSTI, angolo via Mons. Polvara, parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura fibra ottica, dal 5 al 9 agosto (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Solferino, dalle ore 8 alle 18 dei giorni 5 e 6 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione stradale (Impresa Vitali spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA ALLA SPIAGGIA dal 5 al 9 agosto parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding spa);

PARCHEGGIO PUBBLICO IL GIARDINO con ingresso da via Sassi n. 6 totale chiusura per lavori di manutenzione generale dal 5 al 25 agosto (Condominio Il Giardino);

VIA SANT'EGIDIO dal 6 al 10 agosto parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA GALILEO GALILEI dal 6 al 10 agosto parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA DEL SARTO, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete acquedotto dal 6 al 7 agosto (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA CANTARELLI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Ponte Alimasco, dalle ore 8 alle 18 del 7 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione stradale (Impresa Vitali spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA VALSECCHI dal 7 al 12 agosto parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA MOVEDO dal 7 all'8 agosto parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA BARACCA, tratto all'altezza dei civici 13, 15, 19 e 21, parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusini fognatura, dall'8 al 9 agosto (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding );

CORSO BERGAMO, tratto compreso tra la Chiesetta del Beato Serafino e il confine con Vercurago, totale chiusura dalle ore 21 dell'8 agosto alle 6 del 9 agosto e dalle 21 del 9 agosto alle 6 del 10 agosto per lavori di manutenzione strade - rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali spa di Cisano per conto del Comune di Lecco);

PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DELL'ISOLA dal 10 al 18 agosto totale chiusura per lavori di manutenzione generale (Amm.re Condominio).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.