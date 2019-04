Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono numerosi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA AI POGGI, civico 29 parziale restringimento per lavori di riparazione urgente cavo a 400 volt il 5 aprile (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di E-Distribuzione);

SS36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA "Ponte Alessandro Manzoni", totale chiusura della sola corsia di sorpasso in esclusivo orario notturno tra le 21 e le 5 dal lunedì 8 aprile a sabato 20 aprile, escluso i giorni festivi, per interventi mirati alla sostituzione dei corpi illuminanti stradali esistenti con dei nuovi corpi con tecnologia a led (ANAS di Milano);

VIA CAIROLI, angolo via Cavour parziale restringimento per lavori di riparazione cavo telefonico, l'8 aprile (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

Località Ca' BINDA, VIA CASTELLI, PIAZZA XXV APRILE,VIA QUARTO,CORSO MATTEOTTI,VIA CALDONE,VIA GRADO,VIA ROVERETO, VIA CASSINO proroga parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di protezione catodica, dall'8 al 12 aprile (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA MICHELANGELO dall'8 al 10 aprile parziale restringimento per lavori di intercettazione tubazione gas per verifiche (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA SANTA BARBARA, VIA GIUSTI, VIA PERGOLA, VIA LAMARMORA, VIA SASSI, VIA CAVOUR, VIA FONTANELLA dall'8 al 12 aprile parziale restringimento per lavori di normalizzazione punti di protezione catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA FRATELLI FIGINI, tratto all'altezza dei civici 27/29 parziale restringimento per lavori di nuovo allacciamento gas/acqua, dal 10 al 16 aprile (Impresa Gilema srl di Milano per conto di privati).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.