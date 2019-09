Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

Scigalott e Scigamatt

Segnaliamo in maniera particolare i provvedimenti adottati per consentire il regolare svolgimento della staffetta dello SCIGALOTT D'OR in programma venerdì 13 settembre: dalle 19.30 alle 20.30 divieto di circolazione veicolare in piazza della Vittoria, Renzo, Don Minzoni e Maria Tramaglino (Parrocchia di Acquate) e per lo SCIGAMATT in programma sabato 14 settembre dalle 12 alle 18 totale chiusura delle vie Lungolario Isonzo (ambo le direzioni, tratto tra lungo Europa e viale Costituzione) - viale Costituzione (ambo le direzioni, tratto tra Lungolario Isonzo e via Da Vinci) - via Palestro (tratto tra i civici 1 e 5); dalle ore 13 alle 20 piazza Della Vittoria, vie Renzo, Don Minzoni, Salita dei Bravi, Maria Tramaglino, Perpetua, Costa, Don Rodrigo, Lucia, Roncale, Movedo (dal civico 1 al civico 15), Capiloccio, Don Piatti; oltre alla temporanea sospensione della marcia dalle 15 alle 20 in piazza Garibaldi, via Sauro, viale Costituzione (tratto e direzione tra via Da Vinci e Lungolario Isonzo), Lungolario Isonzo (corsia direzione SO), piazze XX Settembre e Cermenati, vicolo Canonica, via San Nicolò, vicolo Cima, vie Bovara, passaggio cortile interno biblioteca, Volta, Largo Montenero, vie G.B. Grassi, Palestro, Papa Giovanni XXIII, Fiumicella, piazza Dell'Oro, via Fogazzaro (da percorrere in senso contrario a quello di marcia), corso Matteotti, passaggio parco Belgioioso, vie Don Pozzi, passaggio interno stadio Rigamonti-Ceppi, Pascoli, Cantarelli (tratto tra le vie Pascoli e P. Alimasco), Ponte Alimasco (tratto tra le vie Cantarelli e Foscolo), Ugo Foscolo, Lusciana, Cabagaglio, Martiri di Nassiriya, viale Monte Grappa (Parrocchia e Oratorio di Acquate).

Restringimenti: in calendario diverse proroghe

Comunichiamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA SANT'ANTONIO, dal 9 settembre al 14 ottobre totale chiusura per lavori di rifacimento gradinata in acciottolato (Impresa Brusadelli Costruzioni di Cesana per conto di Dolomite Colombo/Comune di Lecco);

proroga parziali restringimenti fino al 13 settembre delle seguenti vie: ARLENICO, angolo via Badoni e angolo via Como, VIA GHISLANZONI angolo via Arlenico, VIA GRADO, civico 1, VIA TRENTO 14, VIA MARCONI dopo civico 6, VIA ALLA GRIGNA davanti al serbatoio e tratto civico 21, VIA MICHELANGELO 34, VIA GALANDRA 24, VIA TORRICELLI 25, VIA MONTESSORI 38/A,VIA ZELIOLI 7, VIA DE GASPERI 17, LARGO CALEOTTO 1, VIA ROCCOLO 40, VIA RONCO INFERIORE 10, VIA MONTEBELLO 74, CORSO MARTIRI 56/B, CORSO MONTE SANTO 6, VIA SANTA MARIA 6, VIA RUSCONI 7, VIA CORTI 24 per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

CORSI EMANUELE FILIBERTO e BERGAMO, dal 9 al 13 settembre parziali restringimenti per lavori di rifacimento pavimentazione a tratti (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per cono del Comune di Lecco);

VIA DI VITTORIO, tratto all'altezza del civico 7, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete gas, dal 9 al 13 settembre (Impresa Pirovano & C. srl di Novate Milanese per conto di privati);

VIA BELVEDERE, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di riparazione pluviale rotto sotto piano stradale, dal 9 all'11 settembre (Impresa Nuova TSC Costruzioni srl di Lecco per conto di Fastweb);

VIA DEL ROCCOLO, dal 9 al 10 settembre parziale restringimento per lavori di fresatura e riasfaltatura dal 9 al 10 settembre (Impresa Azeta Costruzioni srl di Canzo per conto di privati);

VIA PESCATORI dal 10 al 19 settembre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA FRA' GALDINO, tratto all'altezza del civico 8, totale chiusura dalle ore 8 alle 17 di mercoledì 11 settembre per lavori di smontaggio grù edile di cantiere (Impresa Eco Edifico srl di Milano per conto di privati);

CORSO CARLO ALBERTO, tratto all'altezza del civico 76, parziale restringimento per lavori di fresatura e riasfaltatura dall'11 al 13 settembre (Impresa Azeta Costruzioni srl di Canzo per conto di Fastweb);

VIA DI VITTORIO, tratto compreso tra il civico 2 e il 20, parziale restringimento per lavori di fresatura e riasfaltatura dall'11 al 13 settembre (Impresa Azeta Costruzioni srl di Canzo per conto di Vodafone);

VIA PERGOLA, tratto all'altezza del civico 11, parziale restringimento per lavori di fresatura e riasfaltatura dall'11 al 13 settembre (Impresa Azeta Costruzioni srl di Canzo per conto di Fastweb)

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.