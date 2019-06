Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA SOLFERINO, tratto all'altezza del civico 3, parziale restringimento il 10 giugno per lavori di posa dissuasori di sosta sul marciapiedi (Impresa Cattaneo Giuseppe di Torre de Busi per conto di privati);

VIA BESONDA INFERIORE dall'11 al 12 giugno parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

PARCHEGGIO DI VIA SAN NICOLO' dall'11 al 13 giugno totale chiusura per lavori di sistemazione pavimentazione ingresso (Impresa Vitali Pietro Spa di Cisano per conto Comune di Lecco);

VIA PETRELLA, tratto all'altezza del civico 11, parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas, il 14 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA BEZZECCA, tratto compreso tra via Lazzaretto e via Adda, revoca doppio senso di marcia per lavori di riparazione perdita di fognatura sul tratto all'altezza del civico 37, dal 12 al 13 giugno (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA PREVIATI il 13 giugno parziale restringimento per lavori di spostamento cassetta di sezionamento bassa tensione (Impresa Piazza Carlo di Introbio per conto di Enel Distribuzione);

VIA GAUDENZIO FERRARI, tratto all'altezza del civico 21/B parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas, il 13 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA PETRELLA, tratto all'altezza del civico 9, parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas, il 14 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA MASSIMO D'AZEGLIO, ultimo tratto, totale chiusura dalle ore 19 alle 22 del 15 giugno per svolgimento cena conviviale organizzata dai residenti (privati).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.