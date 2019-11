Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA GHISLANZONI, tratto compreso tra via Amendola e via Como, dalle ore 6 dell'8 novembre alle 7 del 9 novembre totale chiusura per smontaggio grù edile di cantiere (Impresa Coedil spa per conto del Politecnico di Milano);

VIA PER ERNA, tratto pedonale all'altezza del civico 7 parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio acquedotto dall'11 al 12 novembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA MARONCELLI, tratto all'altezza del civico 2, parziale restringimento per lavori di rinnovo tubazione gas l'11 novembre (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA DON LUIGI MONZA, tratto all'altezza del civico 68, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dall'11 al 15 novembre (Impresa Rigamonti Antonello di Calolziocorte per conto di privati);

VIA XI FEBBRAIO, tratto all'altezza del Centro Commerciale Le Meridiane, parziale restringimento con occupazione di parte della carreggiata per occupazione di suolo con mezzi idonei all'esecuzione dei lavori di potatura di alberi di alto fusto, dall'11 al 15 novembre (Impresa Peverelli di Fino Mornasco per conto di privati);

VIA GHISLANZONI, angolo via Appiani, proroga parziale restringimento dall'11 al 15 novembre per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA MARTIRI DI NASSIRYA, tratto all'altezza del civico 21, proroga parziale restringimento dall'11 al 15 novembre per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA PRIVATA DON FERRANTE, tratto dal civico 2 al civ. 9, proroga parziale restringimento dall'11 al 15 novembre per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA ELETTROCHIMICA, tratto dal civico 3 al 36, proroga parziale restringimento dall'11 al 15 novembre per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA VISCONTI, tratto compreso tra via Bezzecca e via Aspromonte, totale chiusura per lavori di smontaggio grù edile di cantiere dalle ore 8.15 alle 20 dell'11 novembre (Impresa C & C srl per conto di privati);

VIA PER ERNA, tratto pedonale all'altezza del civico 25 parziale restringiment oper lavori di rinnovo allaccio acquedotto dal 12 al 13 novembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA PRIMO MAGGIO civico 29, intersezione via Campanella, totale chiusura per lavori di rinnovo tubazione gas dalle ore 8 alle 17.00 del 12 novembre (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA GAUDENZIO FERRARI, ultimo tratto all'altezza del civico 30, totale chiusura per lavori di allacciamento all'acquedotto dal 13 al 14 novembre (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA GHISLANZONI, totale chiusura del tratto tra via Amendola e via Como dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per partenza e arrivo Polimirun Winter Edition, temporanea sospensione della circolazione sul percorso interessato dalla manifestazione sportiva: Ghislanzoni , Dante, Roma, XX Settembre, Cermenati, Battisti (marciapiedi), Stoppani (marciapiedi) Cadorna (marciapiedi), IV Novembre (marciapiedi), scalinata, Veneto, Cappuccini, De Gasperi, Pasubio, Calatafimi, Galandra, Pozzoli, Milazzo, Montebello, sentieri, Corno Medale, Calloni, Brogno, sentieri, Bonaiti, Quarto, G.B. Sala, Mazzucconi, sentieri, IX Febbraio, sentieri, Montalbano, sentieri, San Michele del Carso, Mattia Rusconi, Invernizzi, Agliati, Partigiani, Cavallotti, sentieri, Oslavia, Mentana, Mons. Moneta, Palestro, passaggio pedonale, Matteotti, passaggio pedonale, Balicco, Ferriera (marciapiedi), Porta, Ghislanzoni (ARRIVO) dalle ore 9.30 alle 13.00 di domenica 17 novembre (SSD Team OTC).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.