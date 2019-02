Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città per la settimana alle porte che comporteranno riflessi sulla viabilità. Le riportiamo di seguito.

VIA ADDA, dall'11 febbraio all'11 maggio parziale restringimento per lavori di realizzazione scivolo di ormeggio località Ponte Kennedy (Impresa Cidieffe Costruzioni Srl di Colico per conto del Comune di Lecco);

VIA F.LLI ROSSELLI, tratto all'altezza incrocio via Cantarelli, parziale restringimento dall'11 al 15 febbraio (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);

VIA CANTARELLI, tratto compreso tra via F.lli Rosselli e via Ponte Alimasco, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 17.30 dei giorni dall'11 al 15 febbraio (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA CROLLALANZA, tratto all'altezza del civico 3, totale chiusura con anche sospensione temporanea transito pedonale, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 del 12 febbraio per lavori di potatura alberi d alto fusto (privati);

SS 36 del lago di Como e dello Spluga - gallerie "attraversamento di Lecco" e "San Martino" totale chiusura per lavori di messa a norma impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie, in carreggiata Nord: da uscita Lecco centro a ingresso Lecco Orsa dalle ore 21 del 13 febbraio alle 5 del 14 febbraio e in carreggiata Sud da uscita Lecco Orsa a ingresso Lecco Valsassina dalle ore 21 del 14 febbraio alle 5 del 15 febbraio (ANAS di Milano);

VIA SASSI dal 14 al 15 febbraio parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura fastweb (Impresa Sertori spa di Milano per conto di Fastweb);

VIA CARLO CATTANEO dal 14 al 15 febbraio parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura fastweb (Impresa Sertori spa di Milano per conto di Fastweb);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 17 febbraio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.