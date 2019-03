Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono davvero numerosi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA MAGNODENO, all'altezza del Condominio Villa Gardenia, parziale restringimento per lavori di posa specchi parabolici l'11 marzo (Impresa Color & Project srls di Introbio per conto di privati);

VIA LEONCAVALLO, tratto all'altezza del civico 20, totale chiusura per lavori di riparazione giunto su cavo telefonico, dall'11 al 12 marzo (9 - 17) (Impresa Mazzoni per conto di Telecom Italia Spa);

PIAZZA MANZONI, tratto all'altezza del civico 23, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione in porfido manomessa, dall'11 al 12 marzo (Impresa Due Erre di Rota di Lecco per conto di privati);

VIA CARLO PORTA (due cantieri) per lavori di protezione catodica e opere di protezione impianti, parziale restringimento dall'11 al 15 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA MASACCIO, PROROGA per lavori di protezione catodica parziale restringimento dall'11 al 15 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIALE BRODOLINI, PROROGA per lavori di protezione catodica parziale restringimento dall'11 al 15 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA VARIGIONE, PROROGA per lavori di protezione catodica parziale restringimento dall'11 al 15 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA DE GASPERI, PROROGA per lavori di protezione catodica parziale restringimento dall'11 al 15 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA TORRICELLI, tratto all'altezza del civico 25 parziale restringimento per lavori di isolamento presa gas, l'11 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA MASSIMO D'AZEGLIO, tratto all'altezza 20, parziale restringimento per lavori di allacciamento gas e acqua, dal 12 al 13 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di privati);

VIA PARINI, tratto iniziale compreso tra via Pietro Nava e l'ingresso al parcheggio a pagamento antistante il civ. 11; VIA PIETRO NAVA, tratto compreso tra p.za Cermenati e via Parini, totale chiusura dalle 20 di sabato 16 marzo all'1 di domenica 17 marzo, e totale chiusura dalle 18 di domenica 17 marzo alle 2 di lunedi 18 marzo di VIA PARINI, tratto iniziale compreso tra via Nava e l'ingresso al parcheggio a pagamento antistante il civico 11; VIA NAVA, tratto tra p.za Cermenati e via Parini; PIAZZA CERMENATI, tratto carrabile compreso tra via Nava e Lungolario Isonzo per svolgimento manifestazione San Patrick's day (privati);

8° DUATHLON CITTA' DI LECCO in programma domenica 17 marzo che prevede la totale chiusura al transito veicolare, dalle ore 6 alle 1, di Lungolario Isonzo e largo Europa e dalle ore 8.30 alle 15.30 delle seguenti aree di circolazione: Lungolario IV Novembre, Lungolario Cadorna, Piazza Stoppani, Lungolario Battisti, viale Costituzione, intersezione Manzoni-Costituzione-Martiri, corso Martiri della Liberazione, tratto da piazza Manzoni a via Amendola, via Leonardo da Vinci, corsia in uscita Ponte Kennedy, via Nullo, via Raffaello, tratto da via Nullo a via Cantù, via Cantù, tratto a lago compreso tra via Vinci e via Raffaello, Piazza Mazzini, tratto da via Carlo Cattaneo a p.za Garibaldi e da p.za Garibaldi a viale Costituzione per svolgimento manifestazione 8° DUATHLON SPRINT CITTA' DI LECCO (Società Sportiva Dilettantistica Spartacus Triathlon Lecco arl).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.