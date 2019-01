Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diverse le zone della città di Lecco interessate da lavori di manutenzione e interventi durante la settimana alle porte. Di seguito l'elenco completo.

VIA MAGGIORE, lunedì 14 e lunedì 28 gennaio dalle 7 alle 13 sarà in vigore la totale chiusura al transito veicolare in via Maggiore, nel tratto all'altezza dell'intersezione con corso Carlo Alberto e la revoca del senso unico di marcia nel tratto compreso tra la piazza del Pesce e l'intersezione con corso Carlo Alberto, per consentire interventi edili e permettere il montaggio e successivo smontaggio di parapetti sulla copertura del fabbricato sito in via corso Carlo Alberto angolo via Maggiore (Impresa Fratelli Ramaj di Lecco per conto di privati);

LUNGO LARIO CESARE BATTISTI, tratto antistante il civico 13, parziale restringimento per lavori di rifacimento impianto meccanico a servizio del distributore di carburanti, dal 14 gennaio al 9 febbraio (Impresa Kuwait Petroleum di Roma);

SS36 "del lago di Como e dello Spluga" gallerie "ATTRAVERSAMENTO DI LECCO" e "SAN MARTINO", dalle 21 del 14 gennaio alle 5 del 15 gennaio totale chiusura in carreggiata sud da uscita Lecco Orsa a ingresso Lecco Valsassina al fine di procedere all'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie (ANAS di Milano);

SS36 Racc "del lago di Como e dello Spluga" gallerie "VALSASSINA" e "PASSO DEL LUPO" dalle 21 del 15 gennaio alle 5 del 16 gennaio - in entrambi i sensi di marcia - totale chiusura al fine di procedere all'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno delle gallerie (ANAS di Milano);

VIA DON LUIGI MONZA, tratto sul marciapiedi all'altezza del civico 27, parziale restringimento per lavori di allacciamento utenza elettrica, il 16 gennaio (Impresa Rigamonti Aurelio di Calolziocorte per conto di privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle 12 alle 18.30 di domenica 20 gennaio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità (0341 481233) e il Servizio manutenzione (0341 481372).