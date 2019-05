Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

ROTATORIE: CORSO PROMESSI SPOSI/ largo Caleotto/via XI Febbraio, VIA MARCONI/ via Amendola/XI Febbraio, VIA XI FEBBRAIO/ via Balicco, VIA XI FEBBRAIO/ via Don Pozzi, VIA PAPA GIOVANNI XXIII/Matteotti/XI Febbraio nella settimana dal 13 al 17 maggio parziale restringimento in orario notturno per lavori di rifaciment segnaletica orizzontale (Impresa Plastisignal srl per conto del Comune di Lecco);

VIA GALILEO GALILEI, tratto all'altezza del civico 17, parziale restringimento per lavori di rinnovo derivazione di utenza acqua, dal 14 al 15 maggio (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA LUERA, parziale restringimento per lavori di isolamento vecchia derivazione di utenza acqua, dal 14 al 15 maggio (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA FRA' FAZIO, tratto all'altezza del civico 3, totale chiusura per lavori di rinnovo derivazione di utenza acqua, il 16 maggio (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

TRE COI DE CIUS gara podistica in programma sabato 18 maggio con totale chiusura dalle 15.30 alle 17.30 di via Zelioli, tratto compreso tra via Dell'Armonia e via Olivieri, e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 temporanea sospensione della circolazione veicolare, lungo le seguenti strade interessate dal transito della manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti: vie Zelioli, Paisiello, Ponchielli, Alle Fornaci, corso E. Filiberto, viale Valsugana, vie Santa Barbara e Silvio Pellico; dalle ore 17.30 alle ore 19.30 circa: temporanea sospensionedella circolazione veicolare, lungo le seguenti strade interessate dal transito della manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti: vie Laini, Ai Molini, Don Gottifredi, Del Sarto, con arrivo presso l’Oratorio di Chiuso (Associazione Maratona del calcio);

Temporanea sospensione del percorso interessato dallo svolgimento della pedalata del Piedibus dalle ore 9.30 alle 12.30 di domenica 19 maggio: p.za Garibaldi – via N.Sauro – l.go Europa – l.l.Isonzo – v.le Costituzione – c.so Martiri – c.so C.Alberto – via Plava – p.za Era – pista Ciclopedonale – via Overijse - via al Lago – via Gomez – c.so E.Filiberto – c.so C.Alberto – via Pergola – via Cimabue – via T.da Belledo – via Risorgimento –via Ponte Alimasco – via di Vittorio – via Belfiore – via Baracca – c.so P.Sposi – l.go Caleotto – via Amendola – via A. Visconti – via Aspromonte – v.le Costituzione – l.l.Isonzo – l.l.Cadorna – via Malpensata – via Belvedere (Comune di Lecco);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra via Nazario Sauro e piazza Cermenati, totale chiusura per svolgimento manifestazione "Mercato Europeo" dalle ore 13 alle 22 di domenica 19 maggio (Promozione Confesercenti Bergamo);

VIA LEONCAVALLO, parziale restringimento per completamento lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Chissotti Luigi srl di Malgrate per conto di privati) lunedì 13 maggio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.