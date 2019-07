Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA BOVARA, tratto all'altezza del civico 7 totale chiusura dal 15 al 16 luglio (dalle ore 8.30 alle 18) per lavori di realizzazione di nuovo allaccio del pluviale alla rete acque bianche e di chiusino per ispezione con finitura in porfido come la strada (Impresa Bellati Angelo snc di Premana per conto di privati);

VIA ASPROMONTE, tratto compreso tra i civici 63 e 65, totale chiusura il 15 luglio dalle ore 8.30 alle 18 per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Vitali spa di Cisano per conto del Comune di Lecco);

VIA GRASSI sul marciapiedi destro a salire, parziale restringimento per completamento lavori di sistemazione marciapiedi, dal 15 al 18 luglio (Impresa Vitali Pietro spa di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

VIA RENZO, tratto all'altezza del civico 11, totale chiusura dalle ore 9.45 alle 11.15 del 15 luglio per lavori di carico/scarico materiali edili con autogrù (Impresa Blù Costruzioni srl di Lecco per conto di privati);codice 1

VIA PESCATORI, tratto all'altezza del civico 35/A, totale chiusura per lavori di rifacimento allacciamento fognatura causa perdita il 15 luglio (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA BOVARA, tratto compreso tra via Mascari e il civico 38, totale chiusura per svolgimento manifestazione Yawning Man dalle ore 9 alle 24 di mercoledì 17 luglio (privati);

VIA ELETTROCHIMICA dal 19 al 20 luglio parziale restringimento per lavori di posa pozzetto per conto di Fastweb (Impresa Sertori spa di Milano per conto di Fastweb);

PIAZZA MANZONI dal 19 al 20 luglio parziale restringimento con divieto di sosta per lavori di posa infrastrutture telefoniche per conto di Fastweb (Impresa Sertori spa di Milano per conto di Fastweb).