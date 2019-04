Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA BEZZECCA, tratto all'altezza del civico 37, totale chiusura per lavori di riparazione perdita di fognatura in pressione, dal 15 al 16 aprile (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA LEGNANO, tratto compreso tra il civico 5 e 7, totale chiusura per smontaggio e trasporto gru di cantiere il 16 aprile dalle 07,30 alle 13,00 (impresa edile Antonetti per conto di privati);

VIA ASPROMONTE dal 17 al 24 aprile parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Elia Gaetano & C snc di Mandello Lario per conto di privati)

VIA MAGGIORE tratto altezza civico 12 il 18 aprile dalle 14,00 alle 20,00 totale chiusura per occupazione di suolo pubblico mediante autocarro per operazioni di trasloco (privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 del 18 aprile.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.