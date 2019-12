Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA PRIVATA DON FERRANTE, tratto dal civico 2 al 9, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 16 al 20 dicembre (Impresa Sittel per conto Telecom Italia spa);

VIA GHISLANZONI, angolo via Appiani, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 16 al 20 dicembre (Impresa Sittel per conto Telecom Italia spa);

VIA GIUSTI e VIA RISORGIMENTO, dal 16 al 20 dicembre parziale restringimento per lavori di posa dissuasori di sosta "cavallotti" (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA GRAMSCI, tratto compreso tra i civici 16 e 22, totale chiusura per lavori di occupazione suolo pubblico per movimentazione materiale edile dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 del 17 dicembre (Impresa Edil 2005 srl di Perledo per conto di privati);

VIA F.LLI CAIROLI, tratto all'altezza del civico 59, parziale restringimento per lavori di sistemazione pozzetto il 17 dicembre (Impresa Cordnet srl di Chiuduno per conto di Vodafone);

CORSO PROMESSI SPOSI, tratto intersezione via Rivolta, parziale restringimento per lavori di posa nuove infrastrutture telefoniche Vodafone il 17 dicembre (Impresa Cordnet srl di Chiuduno per conto di Vodafone);

VIA LUIGI DA PORTO, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di inserimento contatore in pozzetto il 17 dicembre (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA AI POGGI, intersezione via Don Minzoni, parziale restringimento per lavori di allacciamento acquedotto il 18 dicembre (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA FABIO FILZI, tratto antistante ingresso Iperal, parziale restringimento per lavori di rifacimento segnaletica orizzontale il 18 dicembre - non sarà possibile sostare (a cura del Centro Commerciale Iperal);

VIA DI VITTORIO, tratto all'altezza del civico 7, parziale restringimento il 20 dicembre per lavori di ripristino definitivo pavimentazione stradale manomessa (Impresa Pirovano & C Srl di Novate Milanese per conto di privati);

VIA BONAITI ANTONIO (Rancio), tratto all'altezza del civico 45, totale chiusura tratto compreso tra il civico 45 e la fine via dal 20 al 21 dicembre per lavori di nuovo allaccio acquedotto (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.