Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città per la settimana alle porte che comporteranno riflessi sulla viabilità. Le riportiamo di seguito.

VIA FRANCESCO NULLO, tratto antistante il civico 2, parziale restringimento - aiuola verde - per realizzzione nuovo plinto di fondazione per posa pannello luminoso per parcheggio pubblico, il 18 febbraio (Impresa Maurizio Lacava di Olginate per conto di Linee Lecco Spa);

VIA PREVIATI, tratto all'altezza del civico 20, parziale restringimento per lavori di manomissione sede stradale per allacciamento telefonico, dal 18 al 22 febbraio (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

VIA DEL ROCCOLO, tratto all'altezza del civico 41, parziale restringimento per lavori di rinnovo presa più isolamento gas, dal 18 al 21 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Spa srl);

VIA GHISLANZONI, angolo via Como, parziale restringimento per lavori di inserimento valvole gas, dal 18 al 22 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Spa srl);

VIA GHISLANZONI, angolo via Arlenico, parziale restringimento per lavori di inserimento valvole gas, dal 18 al 22 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Spa srl);

VIA ARLENICO, angolo via Badoni, parziale restringimento per lavori di inserimento valvole gas, dal 18 al 22 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Spa srl);

CORSO MATTEOTTI, tratto all'altezza del civico 91, parziale restringimento per lavori di rinnovo derivazione di utenza dal 21 al 22 febbraio (Impresa Edil Lario Cad Srl Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA SETTALA, tratto all'altezza del civico 2, parziale restringimento per lavori di allacciamento più isolamento presa, il 21 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario reti Gas Srl);

VIA ALLA GRIGNA, angolo via Paolo VI il 22 febbraio parziale restringimento per lavori di isolamento presa gas (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.