Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA GHISLANZONI, intersezione con via Appiani, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 18 al 22 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA ALLA SPIAGGIA, cantiere ferrivia, parziale restringimento per lavori di collegamento rete gas, dal 18 al 22 novembre (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA ELETTROCHIMICA, tratto dal civico 3 al 36, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 18 al 22 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA ALLA SPIAGGIA, all'altezza del civico 6, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 18 al 22 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA MARTIRI DI NASSIRYA, all'altezza del civico 21, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 18 al 22 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA PRIVATA DON FERRANTE, tratto dal civico 2 al 9, proroga parziale restringimento per lavori di ripristino pavimentazione manomessa dal 18 al 22 novembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA FRATELLI FIGINI, tratto all'altezza del civico 61 parziale restringimento per lavori di nuovo allacciamento alla rete fognaria il 18 e il 19 novembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA AGLIATI, tratto all'altezza del civico 10, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio acquedotto dal 19 al 20 novembre (Impresa Edil Lario cad srl Costruzioni Stradali di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA MOVEDO, tratto all'altezza del civivco 58, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla fognatura comunale dal 20 al 21 novembre (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA SAN GIOVANNI BOSCO, tratto all'altezza del civico 10, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio idrico dal 21 al 22 novembre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA DON POZZI, tratto tra via XI Febbraio e via F.lli Rosselli, VIA CANTARELLI, tratto tra via XI Febbraio e via Pascoli, VIA PASCOLI dalle ore 18.45 alle 23.45 di sabato 23 novembre totale chiusura per partita di calcio allo stadio Rigamonti Ceppi;

VIA AGLIATI, tratto compreso tra corso Monte Santo e via Nino Castelli, dalle ore 8 alle 18 dei giorni dal 18 novembre al 22 novembre totale chiusuraal traffico veicolare per lavori di ricostruzione muretto e parapetto danneggiato a seguito di sinistro stradale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.