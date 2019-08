Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Il Comune di Lecco ha comunicato le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

CORSO MONTE ORTIGARA e CORSO MONTE SAN GABRIELE, dalle 7.30 del 19 agosto alle 18 del 23 agosto e, in caso di imprevisti o maltempo dalle 7.30 del 26 agosto alle 18 del 30 agosto senso unico alternato regolato da impianto semaforico per lavori di rifacimento impianto di pubblica illuminazione (Impresa Francesetti per conto di Enel Sole);

PARCHEGGIO PUBBLICO IL GIARDINO con ingresso da via Sassi n.6 totale chiusura per lavori di manutenzione generale dal 5 al 25 agosto (Condominio Il Giardino);

VIA ALLA SPIAGGIA dal 19 al 23 agosto parziale restringimento della sede stradale per lavori di ripristino manto stradale (Pozzi Virginio Strade srl per conto Lario Reti Holding);

VIA SANT'EGIDIO dal 19 al 23 agosto parziale restringimento della sede stradale per lavori di ripristino manto stradale (Pozzi Virginio Strade srl per conto Lario Reti Holding);

VIA VALSECCHI dal 19 al 23 agosto parziale restringimento della sede stradale per lavori di ripristino manto stradale (Pozzi Virginio Strade srl per conto Lario Reti Holding);

VIA GALILEO GALILEI dal 19 al 23 agosto parziale restringimento della sede stradale per lavori di ripristino manto stradale (Pozzi Virginio Strade srl per conto Lario Reti Holding);

VIA PILONI tratto tra civico n.12 e civico n.26 dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18 di lunedì 26 agosto totale chiusura per lavori di ripristino manto stradale (Impresa Devizzi srl per conto di Lario Reti Gas srl).

Per maggiori informazioni è possibile contattatare:

Servizio viabilità - 0341 481233

Servizio manutenzione - 0341 481372